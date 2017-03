Wolmirstedt Staatsschutz ermittelt nach Schlägerei bei Fußballturnier

Zudem laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung. Die Polizei wertet sichergestellte Fotos und Videos aus – auch um das Motiv für die Tat herauszufinden. Ein Tatverdächtiger ist bereits namentlich ermittelt worden, ebenso eine Person, die die Angreifer per Telefon herbeigerufen haben soll. Nach Angaben von Albrecht waren erste Einsatzkräfte am Tattag drei Minuten nach der Alarmierung vor Ort angekommen.

Wolmirstedts Bürgermeister Stichnoth hält an dem Turnier fest. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wolmirstedts Bürgermeister Martin Stichnoth (CDU) hat die Schlägerei verurteilt. Er sagte am Montagnachmittag in einem MDR-Interview: "Jugendliche frönen dem sportlichen Wettkampf. Da haben Schlägereien nichts zu suchen. "Das Jugend-Fußballturnier werde seit elf Jahren in Wolmirstedt ausgetragen. Dabei habe es nie solche Zwischenfälle gegeben.



Trotz des brutalen Vorfalls in diesem Jahr soll das Turnier auch in Zukunft stattfinden. Stichnoth sagte, er sehe derzeit keine Veranlassungen für eine Absage oder verschärfte Sicherheitsvorkehrungen im nächsten Jahr. Er habe mit den verantwortlichen Organisatoren gesprochen. Das Turnier sei demnach insgesamt gut und fair wie immer verlaufen. Nur ein Spieler müsse das missverstanden haben.