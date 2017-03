Ute Karpstein ist ein Urgestein im Supermarkt am Süplinger Berg in Haldensleben. Seit 1982 ist sie dort tätig und hat viel miterlebt. Auch den Tag, als die einstige Kaufhalle am 29. März 1990 Geschichte schreiben sollte. An diesem Tag wurde die alte HO-Kaufhalle nach dreiwöchigen Umbauarbeiten wiedereröffnet. Über der Tür stand aber nicht mehr nur "Kaufhalle". Hinzu kam der Zusatz "Spar".

Die Kette hatte den ersten Supermarkt nach BRD-Standards auf dem Gebiet der DDR eröffnet: nicht in Berlin, Leipzig oder Magdeburg, sondern in der Börde. Gefeiert wurde an diesem Mittwoch im März 2017 in Haldensleben nicht. Nichts, was auf diesen besonderen Tag für den Markt, die Stadt und das ganze Land hinwies. Auch bei Ute Karpstein sind einige Erinnerungen schon verschwommen. Aber sie weiß noch heute: "Es war anstrengend, aber es war auch schön. Alles war so neu. Wir haben uns damals gefragt, was daraus wohl werden wird." Karpstein wurde im Lager eingesetzt. Sie war eine von rund 30 Mitarbeitern, die in dem Supermarkt arbeiteten.