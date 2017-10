Premiere in Magdeburg: Klaus und Erhard Thormann sind das erste gleichgeschlechtliche Paar, das in Magdeburg getraut wird. Die beiden sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar und leben seit Mai in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Seit 1. Oktober ist es dank einer Gesetzesänderung homosexuellen Paaren möglich zu heiraten. "Endlich gibt es keine Ehe 2. Klasse mehr", findet das Hochzeitspaar.

Insgesamt wurden in Magdeburg bisher 14 Eheschließungen von homosexuellen Paaren angemeldet. Auch landesweit ist der Andrang auf die "Ehe für alle" noch überschaubar. Das ergaben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT. In Halle und in Klötze hat bislang je ein homosexuelles Paar geheiratet, in Eisleben sind es zwei. In Haldensleben, Stendal, Salzwedel, Gardelegen und Dessau-Roßlau gab es dagegen noch keine entsprechenden Trauungen. Einzelne Anmeldungen liegen zum Beispiel in Burg und Weißenfels vor.