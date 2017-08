Ersthelfer nach Unfall auf A2 "Ich könnte selbst in so einem Wrack liegen"

Auf der Autobahn 2 hat sich am Montag ein vollbesetzter Kleintransporter mehrfach überschlagen. An Bord des Autos waren zwölf Menschen. Als LKW-Fahrer Patrick Lüdecke sah, was vor ihm auf der Autobahn passiert, zögerte er nicht lange. Er hielt seinen Lastwagen an und half den Betroffenen, die eingeklemmt und verstört im Unfallwagen lagen.