Der Verletzte, der 52-jährige Bewohner, musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Anwohner befanden sich den Angaben nach nicht im Gebäude.



In dem Wohnhaus in der Magdeburger Straße war es am Sonntagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Durch die Wucht wurden die Außenwände des Hauses herausgesprengt. Trümmerteile beschädigten auch angrenzende Gebäude. Da das Unglückshaus akut einzustürzen drohte, begannen Bauarbeiter noch in der Nacht damit, es abzureißen.