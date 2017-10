Fachkräftemangel Currywurst ohne Kellner

Ricardo Hinkelmann steht an der Fritteuse und wirft geübt Pommes in heißes Fett. Auf der Verkaufstheke des "Curry 54" in Magdeburg steht gut sichtbar ein Schild. Zu lesen ist, dass sie "dringend Hilfe für Service, Catering und Küche brauchen".

"Viele wollen arbeiten, aber nicht viel", sagt Hinkelmann. "Und dadurch, dass in der Gastronomie meistens in Schichten gearbeitet wird, sagen manche, sie wollen nur früh morgens oder nachmittags arbeiten." Neben der Schichtarbeit sei die Bezahlung ein Problem, so Hinkelmann. Sehr weit nach oben könne man mit den Löhnen nicht gehen.

Zu wenig Anerkennung

Für Michael Schmidt ist das Problem vielschichtig. Dem Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbandes in Sachsen-Anhalt zufolge bekommen die Kellner für ihre Arbeit zu wenig Respekt und Anerkennung. Und es fehle der Nachwuchs. Aufgrund des demographischen Wandels gebe es immer weniger Auszubildende. Außerdem gebe es viele Gastronomen, die kurz vor der Rente stehen. Sie hätten es verpasst, sich rechtzeitig um Nachfolger zu kümmern.

Als Nebenjob ja, um Geld zu verdienen, aber als Haupttätigkeit? Nein. Eine Magdeburgerin über die Gastronomie.

Dabei gibt es statistisch gesehen genügend Arbeitssuchende in der Gastronomie. Die Bundesagentur für Arbeit in Sachsen-Anhalt und Thüringen bestätigt, dass es derzeit rund 1.200 Arbeitssuchende in der Gastronomie für 440 freie sozialversicherungspflichtige Stellen gibt. "Allerdings ist immer die Frage: Passen diese Menschen von ihrer Qualifizierung, von ihrer Ausbildung in den Bereich", so ein Sprecher der Arbeitsagentur. Fraglich sei also, ob die Bewerber die richtigen Voraussetzungen mitbringen.

Ricardo Hinkelmann von "Curry 54" sagt, man müsse sich vor allem für den Job begeistern: "Das ist halt Grundvoraussetzung in der Gastronomie. Das macht man nicht aus der Schulter heraus, sondern man muss es wollen."

