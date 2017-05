Nach dem brutalen Überfall auf einen Fahrkartenkontrolleur in einer Regionalbahn bei Magdeburg sucht die Polizei nach dem Täter. Auf den Videoaufzeichnungen aus dem Zug ist der Täter nach Angaben der Bundespolizei zu erkennen. Staatsanwaltschaft und Richter müssen einer Öffentlichkeitsfahndung noch zustimmen.

Der Schaffner wollte in dem Zug am Freitag die Fahrkarten kontrollieren. Der Täter fuhr schwarz in der Bahn mit. Bei der Kontrolle ging er auf den 55-jährigen Zugbegleiter los. Der Täter schlug dem Schaffner mehrmals mit der Faust ins Gesicht und trat ihn danach gegen den Kopf. Der Bahnmitarbeiter wurde dabei schwer verletzt.