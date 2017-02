Mit dem eigenen Auto mobil sein, bis ins hohe Alter – das wollen viele Senioren. Doch mit dem Alter steigt die Reaktionszeit. Augen und Ohren werden zunehmend schlechter. Doch ab wann das Auto besser in der Garage stehen bleiben sollte, dafür gibt es keine gesetzliche Regelung.

Verpflichtende Fahreignungstests für Senioren soll es auch in absehbarer Zeit nicht geben. Dafür haben sich Juristen und Wissenschaftler beim Verkehrsgerichtstag Ende Januar ausgesprochen. Demnach gebe es zwar Hinweise darauf, dass ältere Autofahrer ein zunehmendes Risiko im Straßenverkehr darstellen, zur Risikoabschätzung fehle aber die Datengrundlage. Ältere Menschen sind demnach aufgerufen, selbst zu überprüfen, ob sie noch sicher mit dem Auto fahren können.

Für Senioren bedeutet das Auto oftmals ein Stück Unabhängigkeit. So auch für den Ascherslebener Lothar Kraneis. Mit seinen 74 Jahren sitzt er immer noch regelmäßig hinterm Steuer. Aufgrund seines körperlichen Zustands fühle er sich noch einigermaßen fit, sagte Kraneis dem MDR. "Und ich denke, ich fahre auch vorausschauend genug, sodass ich ohne Unfälle auskomme," schätzt er selbst ein. Vor Kurzem sei ihm Jemand in sein Auto gefahren. Sonst sei er unfallfrei.

Die jahrzehntelange Fahrpraxis gleiche die langsamere Reaktionszeit ein Stück weit aus, weiß Fahrlehrer Udo Keil. Das Fahrverhalten älterer Menschen sei demnach anders, als das jüngerer Autofahrer. Keil sagte dem MDR: "Senioren fahren anders. Sie fahren verhalten und sind nicht so aggressiv wie junge Kraftfahrer. Und was vor allem eine große Rolle spielt: die jahrelange Erfahrung. Die gibt Älteren ein gewisses Sicherheitsgefühl."

ADAC-Sprecherin Christine Rettig Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wann Lothar Kraneis das Auto abschafft, will er selbst entscheiden. Fahreignungstests befürwortet er zwar, findet aber, dass es diese für alle Verkehrsteilnehmer geben sollte – in regelmäßigen Abständen. Freiwillige Fahrtests begrüßt auch der ADAC. Sprecherin Christine Rettig sagte dem MDR: "Kritisch wird es – und das ist völlig unabhängig vom Alter - wenn ich eben nicht mehr besonders schnell reagieren kann. Oder wenn ich gesundheitliche Defizite bemerke." Stellt man fest, dass man nicht mehr so gut hören oder sehen kann, oder hat man Bewegungsschwierigkeiten, dann sollte man Rettig zufolge das Autofahren besser stehen lassen. Auch bei chronischen Kopfschmerzen sollte man nicht mehr selbst fahren.