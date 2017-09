Hochhaus in Wolmirstedt Fahrstuhl fährt wieder

Vor allem für die älteren Bewohner in einem Hochhaus in der Julius-Brehmer-Straße in Wolmirstedt war es eine wochenlange Qual – der Fahrstuhl war defekt. Die 40 Jahre-Alte Getriebewelle aus DDR-Zeiten war defekt. Und es gab keine Ersatzteile mehr.

Martin Eckardt aus Halle war der Retter in der Fahrstuhl-Not. Bildrechte: Martin Eckardt

Als MDR-SACHSEN-ANHALT-Hörer Martin Eckardt aus Halle von dem Fahrstuhlproblem hörte, meldete er sich spontan und bot seine Hilfe an. Hintergrund: Eckardt hat etliche DDR-Fahrstuhl-Ersatzteile noch in seiner Werkstatt liegen. Ein Hobby quasi, eine Sammelleidenschaft.



Kurzerhand ist nun der Kontakt zu der zuständigen Wartungsfirma entstanden. Martin Eckardt will die Ersatzteile spenden. Auch für künftige Reparaturfälle in den alten DDR-Plattenbauten. Insgesamt könnten in Wolmirstedt so sechs alte Aufzüge noch eine Weile erhalten bleiben – und die Angst vor weiteren Ausfällen sinken.