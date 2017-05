Magdeburg FAM informiert Mitarbeiter über möglichen Stellenabbau

Wie geht es weiter für die rund 750 Mitarbeiter am FAM-Standort in Magdeburg? Darüber will die Geschäftsleitung am Dienstag bei einer internen Versammlung informieren. Dem Förderanlagenbauer sind Großaufträge weggebrochen.