Wirtschaftliche Schwierigkeiten Magdeburger FAM denkt über Personalabbau nach

Beim Magdeburger Förderanlagenbauer FAM sind derzeit Personalabbau und Kurzarbeit im Gespräch. FAM-Geschäftsführer Lutz Petermann sagte dem MDR, dass Kapazitätsanpassungen vorgenommen werden sollen. In welchen Größenordnungen, sei derzeit noch nicht klar. Grund für die Probleme sind laut Petermann Aufträge im Russland-Ukraine-Geschäft, die weggebrochen sind. Außerdem leide FAM seit einigen Jahren schon unter sinkenden Rohstoffpreisen. Dadurch hätten weltweit Kupferminen und Kohletagebaue ihre Produktion gedrosselt und keine neuen Förderanlagen mehr gekauft.

FAM hat nach eigenen Angaben in den vergangen zehn Jahren rund 100 Millionen Euro investiert. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 1450 Mitarbeiter, davon 800 in Magdeburg. Die produzierten Tagebau- und Kraftwerksanlagen sind in rund 80 Ländern der Welt im Einsatz.