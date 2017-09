Eine junge Frau soll am Freitagabend in einem Schnellrestaurant im Magdeburger Stadtteil Kannenstieg wahllos gegen andere Kunden Reizgas versprüht haben. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonnabend, dass von etwa 30 bis 50 Menschen auszugehen sei, die zum Tatzeitpunkt im Restaurant waren.

Vier Personen hätten so starke Reizungen der Atemwege gehabt, dass sie ambulant durch Rettungskräfte medizinisch behandelt werden mussten. Die anderen Betroffenen hätten zum Teil über Reizungen der Augen und Atemwege geklagt, jedoch den Ort des Geschehens noch vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Die Fast-Food-Filiale musste am Freitagabend zunächst schließen.

Bei der Frau handelt es sich den Angaben nach um eine 19-jährige Magdeburgerin, die um kurz nach 20 Uhr mit dem Spray in Richtung der im Umkreis stehenden Kunden gesprüht habe. Demnach stand sie in einer Warteschlange an der Kasse, als sie begann, das Reizgas – ein Tierabwehrspray – wahllos gegen die anderen Kunden einzusetzen. Wie später ein Atemtest zeigte, war sie stark alkoholisiert. Die Rede ist von 1,78 Promille. Die Polizei nahm die Frau mit zur Dienststelle und hat eine Blutprobenentnahme vorgenommen. Noch am Abend wurde sie aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.