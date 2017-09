Ein Mann hat sich bei einem Sturz aus einem Zug in Haldensleben lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Dem voraus ging ein Aufeinandertreffen mit Fans des Halleschen FC, die sich im Zug befanden. Mit einer nüchternen Beschreibung vermeldete die Polizei vor einem Jahr den Unfall von Hannes Schindler, einem 25-jährigen Magdeburger Fußballfan. Wenige Tage später starb er. Rückblick auf ein Jahr, das für eine Familie und zwei Fußballvereine sehr viel veränderte:

In der Nacht zum 2. Oktober wird Hannes lebensgefährlich verletzt an den Bahngleisen in Haldensleben aufgefunden. Nach Angaben der Polizei hat sich der 25-Jährige seine schweren Kopfverletzungen wahrscheinlich beim Sturz aus einem fahrenden Zug zugezogen. Gegen 23:55 ist er am Bahnhof Haldensleben in die Regionalbahn, die von Wolfsburg nach Magdeburg fährt, eingestiegen. Begleitet wurde er von weiteren Personen. Zeugen zufolge hatte er dort eine Auseinandersetzung mit Anhängern des Halleschen FC, die auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel in Köln waren. Er selbst war Fan des 1. FC Magdeburg und Teil der Ultragruppierung Block U.

Hunderte Anhänger des 1. FC Magdeburg bringen gegenüber dem Verletzten und seiner Familie ihre Solidarität zum Ausdruck. Vor dem Walther-Friedrich-Krankenhaus im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt versammeln etwa 300 Fans des Vereins. Sie spannten ein großes Banner mit der Aufschrift "Kämpfe Hannes!!!" auf.

In den Folgetagen gibt es weitere Solidaritätsaktionen. Hannes Gesicht ist auf Tapeten und Grafittis in und um Magdeburg omnipräsent. Die Polizei untersucht währenddessen, ob der 25-Jährige gestoßen wurde oder ob er selbst gesprungen ist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann auf der Flucht vor HFC-Fans aus dem Zug gestürzt ist. Der Polizeisprecher der Polizeidirektion Nord, Frank Küssner, sagt MDR SACHSEN-ANHALT, der junge Mann habe aufgrund der Bedrohung durch den "gewaltbereiten Mob" selbst die Notentriegelung betätigt. Doch es gibt Ungereimtheiten. Nach Aussage der Deutschen Bahn soll es unmöglich sein, während der Fahrt eine Tür zu öffnen.

Das Mitgefühl für den im Koma liegenden FCM-Fan reißt nicht ab. Beim Freundschaftsspiel des Fußball-Drittligisten gegen den Hamburger SV läuft die Mannschaft mit einem "Kämpfe Hannes"-Banner ins Stadion ein. Zahlreiche Zuschauer halten Spruchbänder in die Höhe.

Bei den Ermittlungen bleiben derweil viele Fragen offen. Fest steht aber: Schon vor dem Zwischenfall in Haldensleben hat es Probleme mit HFC-Fans gegeben. Bereits ein anderer Reisender soll von 50 angetrunkenen und aggressiven Fußball-Anhängern angegriffen worden sein.

Die Polizei muss bei ihren Ermittlungen einen Rückschlag hinnehmen. Die gesichteten Videoaufnahmen aus dem Zug zeigen nicht die entscheidende Szene. Der Grund für das Fehlen der Aufnahmen ist wahrscheinlich, dass die Kameras im Zug mit Aufklebern überklebt wurden. Eine spezielle Ermittlungsgruppe wird gegründet.

Bildrechte: MDR/Sören Thümler Die Polizei bestätigt an diesem Tag den Tod von Hannes. Eine Sprecherin sagt MDR SACHSEN-ANHALT, seit Mittag sei die traurige Nachricht Gewissheit. Erstmals seit 1990 ist in Deutschland wieder ein Fan nach einer fußballbezogenen Auseinandersetzung gestorben. Die Nachricht löst beim 1. FC Magdeburg und den Fans große Trauer aus. Am Abend gab es in Magdeburg und Haldensleben Mahnwachen. Noch am selben Abend wird hinter der Nordtribüne des Magdeburger Stadions eine Gedenkstelle eingerichtet, die bis heute besteht.

Auch Fans des Halleschen FC trauern um Hannes. In den folgenden Tagen gibt es zahlreiche Appelle, die ein Ende der Gewalt fordern. Unter anderem melden sich die Oberbürgermeister der Städte Halle und Magdeburg zu Wort.

An jenem Tag finden erstmals seit dem Unfall Punktspiele in der 3. Liga statt. Magdeburg tritt bei Rot-Weiß Erfurt an. Die Spieler des FCM laufen mit Trauerflor auf und die Fans schweigen ganze 25 Minuten für den 25-Jährigen. Vor dem Gästeblock erinnert eine große Zaunfahne an den Verstorbenen. Vom RWE-Präsidenten bekommt die FCM-Fankurve symbolisch einen Kondolenzkranz überreicht. Auch die Erfurter Fans bekunden ihr Mitgefühl. Der FCM verliert dieses emotionale Spiel mit 0:1. Bildrechte: IMAGO

Gespannt schauen viele auf die Reaktion in Halle. Hier wird des Verstorbenen mit einer Schweigeminute gedacht. Zehn Minuten ist es anschließend in der HFC-Fankurve ruhig. Davor prangt ein großes, schwarzes Spruchband mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden, Hannes"



Darüber hinaus zeigen Fanszenen in ganz Deutschland mit Spruchbändern an diesem Wochenende ihre Trauer. Zum Beispiel in München, Wolfsburg, Braunschweig, Aachen, Stuttgart, Mainz, Großaspach und sogar in Österreich bei Austria Salzburg.

Bei strömendem Regen wird Hannes in Barleben beigesetzt. Neben Familie und Freunden, die die 60 Plätze in der Kapelle eingenommen haben, erweisen ihm auch etwa 400 FCM-Fans die letzte Ehre. Bildrechte: MDR/Hanns-Georg Unger

Nach dem tragischen Tod des FCM-Fans Hannes gibt es neue Erkenntnisse der Polizei. Wie die Staatsanwaltschaft Magdeburg mitteilte, gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass der junge Mann eigenständig die Notöffnung der Zugtür betätigt hat und aus dem fahrenden Zug stürzte. Wie und warum er die Tür betätigte, ist allerdings weiter unklar.

26. November 2016 - Kein normales Fußballspiel