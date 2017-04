FCM-Fanmarsch In Gedenken an Hannes

Anhänger des 1. FC Magdeburg haben sich am Samstag gegen Gewalt und Politik im Fußball stark gemacht. Sie wollten mit einem Marsch durch die Landeshauptstadt an den verstorbenen FCM-Fan Hannes erinnern. Nach Schätzung von MDR-Reportern beteiligten sich um die 700 Menschen daran. Der Marsch begann mit einer Kundgebung vor dem Magdeburger Justizzentrum. Anschließend sind die Fans in Richtung MDCC-Arena marschiert. Dort soll um 14 Uhr das Drittliga-Derby gegen den Halleschen FC auf einer Videoleinwand gezeigt werden. Auf dem Weg hielten die Fans für eine Schweigeminute inne.