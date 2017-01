Zu Fuß von Magdeburg nach Schönebeck Polizei stoppt kleine Ausreißer

In Magdeburg haben Polizeibeamte in der Nacht zum Dienstag zwei Jungs aufgegriffen. Wie die Polizei mitteilte, waren der Acht- und der Zehnjährige gegen 4:15 Uhr zu Fuß auf der Leipziger Chaussee unterwegs. Auf Nachfrage erzählten sie, dass sie ihre Großmutter in Schönebeck besuchen wollten. Die Beamten brachten die Kinder zurück zu ihrer Wohnung, die gleich in der Nähe lag. Dort wurden die beiden von ihrer Mutter in Empfang genommen.