Wernigerode Festnahme nach Überfällen auf Pizzaboten

Die Polizei hat drei Überfälle auf Pizzaboten in Wernigerode aufgeklärt. Wie die Polizei in Halberstadt mitteilte, wurden am Dienstag zwei Personen festgenommen. Es handelt sich demnach um ein Paar aus Wernigerode – eine 28 Jahre alte Frau und einen 36-jährigen Mann. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos hätten die beiden am Dienstag in ihrer Wohnung aufgesucht und schließlich festgenommen. Eine Durchsuchung der Wohnung gestaltete sich nach Polizeiangaben schwierig, weil sie in einem desolaten Zustand war.