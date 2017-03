Nach Tötungsdelikt in Aschersleben Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bei den Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Aschersleben hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Das teilten die Beamten am Sonntag mit. Demnach handelt es sich bei den Festgenommenen um Männer zwischen 30 und 31 Jahren.

Sie kämen aus dem Salzlandkreis und seien am Sonnabend in Untersuchungshaft genommen worden. Die Männer waren den Angaben zufolge im Zuge mehrer großangelegter Durchsuchungen ermittelt worden. Die weiteren Ermittlungen zum Tod des 32-Jährigen dauern an.