Kunstprojekt Flüchtlingsboot wirft Anker in Magdeburg

Das lybische Fischerboot "Al-hadj Djumaa" ist knapp vierzehn Meter lang und vier Meter breit. Darauf stehen 70 Bronzefiguren des dänischen Bildhauers Jens Galschiøt. Die Skulpturen symbolisieren Menschen, die über das Mittelmeer Europa erreichen wollen. Seit mehreren Wochen ist das Schiff in ganz Deutschland unterwegs. Bis Donnerstag kann das Boot nun am Petriförder in Magdeburg besichtigt werden.

Gerald Mennen von der Outlaw-Stiftung aus Hamm in Nordrhein-Westfalen erklärt die Idee hinter dem Projekt. "Wir wollen Besuchern zeigen, welchen Strapazen afrikanische Flüchtlinge ausgesetzt sind, wenn sie auf überfüllten Booten versuchen, an die europäische Küste zu gelangen."

Die 70 Bronzefiguren sind Männer, Frauen und Kinder, gehüllt in Decken und bunte Tücher Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Allerdings sei das Fischerboot hoffnungslos überfüllt gewesen, berichtet Mennen. Die Enge an Bord symbolisieren die Bronzefiguren des dänischen Bildhauers Jens Galschiøt. Die Skulpturen sind Männer, Frauen und Kinder, gehüllt in Decken und bunte Tücher. "Beim Anblick dieser Bronzefiguren bekomme ich ein Gefühl dafür, wie sich die Flüchtlinge gefühlt haben müssen, als sie das Mittelmeer überquerten", sagt die Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Sachsen-Anhalt, Gabriele Girke.



Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern hat Girke ein zweitägiges Begleitprogramm zum Schiffsprojekt zu Flucht und Vertreibung für Schüler zusammengestellt. Sie können an einer Schreibwerkstatt teilnehmen und in einer Skulpturenwerkstatt kreativ werden. Außerdem gibt es am Mittwochnachmittag eine Autogrammstunde mit Spielern des 1. FC Magdeburg und eine Fahrraddemo unter dem Motto "Klingeln für Kinderrechte".