Wintersport im Harz Skifahren bei Flutlicht

Im Harz gibt es demnächst ein zusätzliches Angebot für Wintersportler. Am Wurmberg kann man bald auch nachts Ski fahren, mit Hilfe von Flutlicht. Das kündigte Fabian Brockschmidt von der Wurmberg-Seilbahngesellschaft an.

Ziel sei es außerdem, den Skibetrieb auf einigen Pisten noch vor Weihnachten aufzunehmen – mit Hilfe künstlicher Beschneiung. Die Pisten seien bereits entsprechend hergerichtet, so Seilbahn-Chef Dirk Nüsse. Die größeren Schneekanonen sollen demnächst in Stellung gebracht werden. Und der See, der die Kanonen speist, sei mit 42.000 Kubikmetern Wasser gut gefüllt.

Das Skigebiet am Wurmberg war im Jahr 2013 für rund zwölf Millionen Euro ausgebaut worden. Damals wurden neue Pisten und Lifte sowie der künstliche See für die mehr als 100 neuen Beschneiungsanlagen errichtet. Seitdem sei die Zahl der Skiläufer am Wurmberg stark gestiegen, so Nüsse. Im letzten Winter kamen rund 250.000 Skisportler, etwa doppelt so viele wie vor dem Ausbau. An Spitzentagen seien bis zu 4.000 Menschen auf den Pisten unterwegs.