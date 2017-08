Wir haben ganz wenige Flächen, wo Wasser noch versickern kann. Also man könnte ein Regenrückstaubecken machen. Und das käme nicht nur Wernigerode zugute. Alles Wasser, was wir hier haben, landet ja ein, zwei Tage später in Derenburg und in anderen Nachfolgeorten.

Anwohnerin Juliane Beese