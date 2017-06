Forschungsprojekt in Halberstadt Facelifting für Domfiguren

Die jahrhundertealten Steinskulpturen am Halberstädter Dom sollen gerettet werden. Das teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit. Die Figuren, die die zwölf Apostel und zwei Heilige darstellen, seien durch Umwelteinflüsse stark geschädigt. Bildhauer schufen sie im 15. Jahrhundert. Damals hat man die Skulpturen mit einer Farbschicht, einer so genannte Fassung, versehen. Doch von dieser Fassung ist kaum noch etwas zu erkennen. Am namensgebenden Heiligen der Kirche, Sankt Stephanus, ist der Verfall besonders deutlich zu sehen.