Es geht voran auf der Baustelle in Magdeburg wo einst der Blaue Bock stand. Die Arbeiten an der neuen Zentrale der Städtischen Werke (SWM) verlaufen bisher im Zeitplan.

Noch wird jedoch abgerissen. Der Blaue Bock wurde zunächst bis zur Kelleroberkante abgetragen. Dazu sagte SWM-Geschäftsführer Helmut Herdt MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Keller waren noch voll mit Schutt. Der muss natürlich jetzt weg. Das passiert im Moment. Die Bauarbeiten gehen jetzt sukzessive in die Tiefe." Bis August soll das noch dauern.

Auf den ersten Blick ist der Blaue Bock Geschichte – tatsächlich wird er aber immer noch abgerissen. Bildrechte: MDR/Natalie Helka

Außerdem müssen die Kellerbereiche unter der angrenzenden Freifläche hin zum Karstadt-Gebäude abgerissen werden. Die SWM teilte in diesem Zuge mit, dass es währenddessen zu vermehrtem LKW-Verkehr kommt. Die auf der Baustelle tätigen Firmen seien jedoch angewiesen, Staubentwicklungen zu vermeiden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, diese zu minimieren.



Während der Kellerarbeiten werden auch Archäologen auf die Baustelle kommen. Projektleiter Jörg Baum sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es gibt mittelalterliche Stadtkarten, wo man die alten Stadtstrukturen erkennt. Teilweise sind in höheren Lagen auch schon Vorgängergebäude in Rudimenten gefunden worden. Unten drunter vermutet man noch ältere Bauteile aus der frühen Zeit von Magdeburg."