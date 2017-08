DFB-Pokal: FCM gegen BVB Wo gibt's Karten, wann wird gespielt?

Der DFB will bis Ende nächster Woche über das Datum für die Pokalpartie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Borussia Dortmund entscheiden. Ein DFB-Sprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass das Spiel entweder am 24. oder 25. Oktober stattfinden werde. Noch stehen für das Duell gegen Bundesligist Borussia Dortmund demnach weder Datum noch Anstoßzeit fest. Man werde zunächst abwarten, welche Partie die ARD im Fernsehen übertragen will.