Fragen und Antworten Warum die Polizei schon länger am Hasselbachplatz präsent ist

Die Präsenz am Hassel wurde seit etwa Jahresbeginn noch einmal aufgestockt. Einen konkreten Auslöser dafür gab es nicht. Es ist einfach so, dass sich die Anwohnerschaft öfter bei uns meldet, dass es doch sehr laut wird. Es gibt immer wiederkehrende Lärmbelästigungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Immer mehr Menschen nutzen außerdem den Hasselbachplatz als Anlaufpunkt. Und auf diese Entwicklung reagiert natürlich die Polizei. Da hat man sich frühzeitig zusammengesetzt und ein Präsenzkonzept erstellt.

Wenn man sich aber die reine Statistik anschaut, dann gibt es in diesem Bereich schon eine Häufung – aber im Rahmen eines normalen Kneipenviertels. Das, was da in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert ist, hat eine Qualität gehabt, das haben wir so nicht kommen sehen.