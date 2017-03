Vor der Hochstufung zur Autobahn sind unterdessen noch an mehreren Stellen Sanierungsarbeiten geplant. Das geht aus den Planungen des Ministeriums hervor, die am Freitag in Plötzkau vorgestellt wurden. So laufen bereits Sanierungsarbeiten auf der Fahrbahn Richtung Vienenburg zwischen den Anschlussstellen Güsten und Aschersleben-Zentrum. Dort wird die Fahrbahn für rund 3,4 Millionen Euro erneuert. Im August sollen die Arbeiten beendet sein. Im Juli ist dann der Abschnitt zwischen Wernigerode-Nord und Wernigerode-Zentrum in Richtung Bernburg an der Reihe. Bis Dezember soll dort die Asphaltdecke für knapp fünf Millionen Euro erneuert werden. Außerdem stehen die B6-Anschlussstellen Aschersleben-Ost, Güsten, Wernigerode-Nord und Wernigerode-Zentrum auf dem Sanierungsplan.