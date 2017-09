Die Leute im Hotel hätten sich rührend gekümmert, erzählt Jeschke. Und das, obwohl sie selbst Angst um ihre eigenen Familien gehabt hätten. Denn die Häuser der Angestellten seien nicht so gut gebaut gewesen wie das Hotel. Auch im achttausend Kilometer entfernten Aschersleben bekommen die Menschen etwas von dem unfreiwillig verlängerten Urlaub mit. Am Versicherungsbüro von Steffi Jeschke hängt ein Zettel: "Geschäft bis auf weiteres geschlossen" steht dort geschrieben. Weil Jeschke auf Kuba festsitzt.

Wenn man die schweren Schäden auf Kuba bedenkt, hat Steffi Jeschke eindeutig Glück gehabt. Einige Tage später geht es zurück in Richtung Heimat. Bis dahin hilft die Familie mit bei den Aufräumarbeiten im Hotel. Die Rückreise nach Aschersleben dauert am Ende zwei Tage. Inzwischen sitzt Steffi Jeschke wieder in ihrem Büro. Noch einmal nach Kuba will sie so schnell übrigens nicht mehr. Im nächsten Jahr soll es eine Kreuzfahrt sein.