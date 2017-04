Eine Frau ist nach einem Messerangriff am Freitagabend in Staßfurt gestorben. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, soll es sich beim Täter um den Ehemann der Getöteten handeln. Der 58-Jährige habe aus bisher unbekannten Gründen auf die 50-Jährige eingestochen. Er soll auch seinen 26-jährigen Sohn verletzt haben. Dieser schwebt laut Polizeiangaben derzeit in Lebensgefahr.