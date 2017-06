Fotoverbot im Freibad Smartphone bitte draußen lassen!

Smartphones und Fotoapparate gehören nicht an den Beckenrand – meint die Stadt Schönebeck und hat entsprechende Verbots-Schilder aufgestellt. Denn: Ob jemand nur eine Nachricht schreibt oder heimlich fotografiert, das lässt sich oft auf den ersten Blick nicht sagen. Joachim Schulke von der Stadt Schönebeck sagte MDR SACHSEN-ANHALT, mit Smartphones dürfe nur telefoniert werden. "Schon wenn wir Leute sehen, die mit solchen Geräten reinwollen, gehen wir freundlich auf sie zu, und es wird darum gebeten, die Geräte im Schrank zu verschließen." Wie in vielen Schwimmbädern gibt es dafür Extrafächer für Wertsachen.

Beschwerden bei Bademeistern

Die besondere Sensibilität in Schönebeck beim Thema Smartphone hat ihre Gründe. Wie der Betreiber am Badesee in Frose , einem Ortsteil von Schönebecker, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, liefen schon mal die Handykameras, als vor Jahren ein Badegast am Strand zusammengebrochen war. In anderen Freibädern soll es zudem Vorfälle mit Spannern gegeben haben. In Schönebeck selbst hätten sich Badegäste immer wieder bei Schwimmmeistern beschwert, weil sie nicht auf den Fotos Fremder auftauchen wollen – denn die können heutzutage schnell im Internet landen.

Das Smartphone-Verbot wurde in Schönebeck direkt mit in die Badeordnung aufgenommen. Demnach gilt: "Das Fotografieren und Filmen fremder Personen und Gruppen ohne deren Einwilligung ist nicht gestattet. Dies gilt auch für die Benutzung von Fotohandys sowie allen anderen elektronischen Geräten mit Kamerafunktion." Den Hinweis auf das Verbot, Fremde zu fotografieren, gibt es meist vielfach und schon lange – auch in anderen Badeordnungen. Aktuell mündet es bundesweit in die explizite Verbannung des Smartphones oder der Auflage, die Kamera abzukleben.

In der Praxis gibt es aber häufig noch Optionen, so auch in Schönebeck. Das bestätigt Joachim Schulke, etwa wenn jemand nach Absprache ein Foto von seiner Familie machen will. "Aber, es wird immer geschaut: Gehört derjenige wirklich zu der Gruppe oder nicht. Das machen dann die Schwimmmeister."

