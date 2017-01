Die Türen im Schwimmbad Wackersleben in der Börde sind noch verschlossen – und das könnte so bleiben, wenn kein Schwimmmeister gefunden werden kann.

"Das ist sicher ein schöner Job, aber er hat euch eine große Verantwortung. Denn wenn hier so 200 bis 300 Menschen rumwuseln – da sind auch Kinder dabei", sagte Buchwald. Der künftige Rettungsschwimmer müsse ein Auge für die Besucher haben und so Unfälle verhindern.

Das Schwimmbad Wackersleben bleibt womöglich im Sommer geschlossen. Bildrechte: Schwimmbadverein Wackersleben

800 Rettungsschwimmer hat die DLRG in Sachsen-Anhalt. Einige davon werden im Sommer aber an Nord- und Ostsee gebraucht. Sollte also für Wackersleben kein Wasserretter gefunden werden, bleiben dort die Schwimmbadtüren in diesem Jahr verschlossen.



Interessenten können sich per Mail unter schwimmbad.wackersleben@gmail.com oder über die Internetseite des Freibads bewerben.