Freispruch für drei Tierschutz-Aktivisten: Das Landgericht Magdeburg hat es als gerechtfertigt angesehen, dass zwei Männer und eine Frau in eine Schweinezuchtanlage in Sandbeiendorf in der Börde eingedrungen sind. Die Tierschützer von der Organisation "Animal Rights Watch" hatten vor etwa vier Jahren die Haltungsbedingungen in dem Stall der "van Gennip Tierzuchtanlagen GmbH & Co. KG" gefilmt. So wollten sie Missstände dokumentieren. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen Hausfriedensbruch vor.