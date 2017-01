Der Startschuss fiel wenige Tage vor Weihnachten: Am 19. Dezember 2016, einem Montag, hat der Friedhof in Aschersleben Neuland betreten. Seitdem findet man ihn im sozialen Netzwerk Facebook – mit Adresse, Öffnungszeiten, Webseite und dem Hinweis, der Ascherslebener Friedhof sei einer der ältesten und größten Sachsen-Anhalts.

Neben den privaten Profilen von Nutzern hat inzwischen nahezu jedes größere Unternehmen eine eigene Facebookseite: Discounter, Stadtwerke, Verkehrsbetriebe oder Freizeitparks. Aber ein Friedhof? André Könnecke, Leiter des Bauwirtschaftshofs in Aschersleben, erklärt: "Es fällt uns schwer, mit den Menschen zu kommunizieren. Die meiste Zeit erhalten sie lediglich Gebührenbescheide von uns." Dabei gebe es noch viele andere Dinge mitzuteilen. Könnecke denkt zum Beispiel an Informationen über Baustellen auf dem Friedhof – oder über verschiedene Grabarten.

So sieht das Facebook-Profil des Friedhofs in Aschersleben aus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

André Könnecke ist überzeugt, dass sich Informationen über Facebook gut verbreiten lassen. "Wir wollen mehr Menschen erreichen und den Friedhof dadurch besser präsentieren", sagt er. Hinzu kommt, dass er und seine Mitarbeiter ein verändertes Verhältnis zu Bestattungen registriert haben. "Die Nachfrage nach Familiengräbern wird kleiner", so Könnecke weiter. Viele hätten nicht mehr die Zeit, ein solches Grab regelmäßig zu pflegen. "Also suchen sie nach pflegefreien Alternativen", erzählt er. Auch darüber will die Stadt als Betreiber auf Facebook informieren. Auch macht sich laut Könnecke der Bevölkerungrückgang bemerkbar. Wo es weniger Menschen gibt, werde auch weniger gestorben.