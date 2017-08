Wieder hat es im Ostharz am Donnerstag und Freitag viel geregnet. Trotzdem droht dort nach Behördenangaben kein neues Hochwasser. Wie das Landesamt für Hochwasserschutz MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind die Pegelstände der Flüsse und Bäche derzeit auf Normalniveau. Sollte es am Wochenende weiter regnen, könnte nach Einschätzung der Experten die erste von vier Alarmstufen überschritten werden. Das gelte besonders für Bode, Selke, Holtemme, Ilse, Wipper, Aller und Eine. Für die Eine sowie die Bode und ihre Nebenflüsse sei auch die Warnstufe zwei nicht ausgeschlossen.

In Ilsenburg wurden nach Angaben von Bürgermeister Denis Loeffke die meisten Teiche so weit abgelassen, dass sie reichlich Wasser aufnehmen können. Zudem seien Zu- und Abläufe gereinigt worden, damit das Wasser gut abfließen könne. Viele Bewohner im Harz sind dennoch besorgt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT haben sich Anwohner in Derenburg vorsorglich mit Sandsäcken eingedeckt, so auch Gastwirt Bernd Wiedener.