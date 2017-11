Einigung Sachsen-Anhalt testet Fußfessel für Gefährder

New York, Barcelona, Berlin - immer wieder sorgen blutige Terroranschläge in der Bevölkerung für Angst und Schrecken. Doch wie können solche Attentate verhindert werden? Darüber hat die schwarz-rot-grüne Koalition in Sachsen-Anhalt lange gestritten. Nun hat sich das Regierungsbündnis geeinigt: Künftig soll so genannten islamistischen Gefährdern eine elektronische Fußfessel angelegt werden können, zunächst testweise.