Gewaltverbrecher aus Quedlinburg Fussfesselträger in Haft

Ein mehrfach verurteilter Gewaltverbrecher aus Quedlinburg ist nun im Gefängnis. Der Mann war bisher in Freiheit und wurde mit einer elektronischen Fußfessel überwacht. Nach Angaben des Justizministeriums hat er seine zweijährige Haftstrafe in der JVA Volkstedt bei Eisleben am Mittwoch angetreten. Das Urteil war rechtskräftig geworden, nachdem der 28-Jährige Anfang des Monats nicht zu seinem Berufungsverfahren erschienen war.