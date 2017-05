Im Harz soll die Berufsausbildung für das Hotel- und Gaststättengewebe gestärkt werden. Das hat die Landesregierung am Dienstag bei einer auswärtigen Kabinettssitzung in Wernigerode angekündigt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage, im Harz liege die touristische Hauptdestination. Deshalb müsse darüber nachgedacht werden, auch die Berufsschul-Ausbildung in die Nähe der Ausbildungsbetriebe zu rücken. Die derzeitige Beschulung in Salzwedel sei "suboptimal". Hier gebe es Handlungsbedarf. Haseloff kündigte schnelle Entscheidungen an.