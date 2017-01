Zerstörung am 16. Januar 1945 Magdeburg gedenkt der Opfer des Bombenangriffs

Magdeburg gedenkt am Montag der Zerstörung der Stadt vor 72 Jahren. Damals, am 16. Januar 1945, hatten Alliierten bei einem Bombenangriff Tausende Menschen getötet und einen großen Teil der Stadt in Schutt und Asche gelegt.

Bei einer Kranzniederlegung auf dem Westfriedhof soll am Nachmittag an die Getöteten und Verwundeten erinnert werden. Das kündigte Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (parteilos) in einer Mitteilung der Stadt an. Neben Trümper wird auch Sachsen-Anhalts Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Dieter Steinecke, dabei sein. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.

Glockengeläut um 21:28 Uhr

Trümper rief dazu auf, sich an den Gedenkveranstaltungen in der Stadt zu beteiligen. Neben der Kranzniederlegung auf dem Westfriedhof sind am Abend Konzerte in der Stadt geplant. Im Opernhaus ist beim Konzert "Für eine friedliche Welt" Beethovens neunte Sinfonie zu hören, im Kloster Unser Lieben Frauen steht ein Konzert unter dem Motto "Ach Herr mein Gott, straf mich doch nicht in deinem Zorn".