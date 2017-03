Magdeburg Neue Förderschule kann gebaut werden

Magdeburg erhält eine neue, moderne Förderschule für Kinder mit körperlichen Behinderungen. Vom Land kommt dafür eine kräftige Finanzspritze. Finanzminister André Schröder (CDU) hat am Freitag den Fördermittelbescheid über 7,5 Millionen Euro an Oberbürgermeister Lutz Trümper (parteilos) überreicht. Insgesamt soll die Schule 8,5 Millionen kosten. Die noch benötigte Million will sich die Stadt mit den umliegenden Landkreisen teilen. Trümper sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es werde demnächst Gespräche geben. Er erwarte eine schnelle Einigung.