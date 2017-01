Magdeburgs längste Straße Neue Blitzerkabine auf dem Magdeburger Ring

Wer mit dem Pkw auf dem Magdeburger Ring unterwegs ist, kennt es: Häufig stehen an der längsten Straße im Stadtgebiet Blitzer. Jetzt beginnt die Stadt Magdeburg ein neues Kapitel. Ab Montag wird an verschiedenen Stellen der Bundesstraße 71 die Geschwindigkeit gemessen – mit dem Ziel, einen festen Standort für die Blitzerkabine zu finden. So soll die Verkehrssicherheit erhöht werden.