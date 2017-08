Gewalt am Hasselbachplatz Klassische Musik für mehr Sicherheit?

Am Magdeburger Hasselbachplatz wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag drei Menschen bei mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen verletzt. Laut Polizei schlug ein 14-Jähriger einen älteren Mann mehrfach ins Gesicht. Bei weiteren Delikten wurden zwei Männer durch Messerstiche verletzt. Die Polizei teilte mit, dass die Betroffenen teils stark betrunken waren. An dem zentralen Platz im Magdeburger Kneipenviertel gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Schlägereien. Die Stadt denkt über ein neues Sicherheitskonzept nach.