Streit um Seilbahn Gipfeltreffen am Winterberg

Am Donnerstag treffen sich Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD), Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) und ein Vertreter des Verkehrsministeriums in Schierke. Sie wollen sich vor Ort ein Bild machen. Das umstrittene Seilbahn-Projekt heizt seit Monaten die Stimmung in der Landesregierung an.