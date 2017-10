Sturm "Herwart" hat am Sonntag auch Teile der Magdeburger Getec-Arena beschädigt. Eine Sprecherin der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft (MVGM) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, etwa 100 bis 150 Quadratmeter des Blechdachs seien vom Sturm schwer getroffen worden. Die Außenhaut des Daches sei weggeflogen, Teile der Isolierung freigelegt worden. "Geplant ist, das Dach soweit zu sichern, dass die geplanten Veranstaltungen stattfinden können", sagte die Sprecherin weiter. Perspektivisch brauche es wegen des Schadens aber eine langfristige Lösung. "Jetzt wird man erst einmal alles daran setzen, die Halle kurzfristig zu sichern."

Ein Teil des Daches der Getec-Arena hat sich abgelöst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In der Getec-Arena werden die Heimspiele des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg ausgetragen, außerdem wird sie regelmäßig als Veranstaltungsort für Konzerte genutzt.



Für Mittwochabend ist in der Arena die Tanzshow "Riverdance" geplant, am Donnerstag will der SCM sein Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen in der Halle austragen.

Beschädigt worden seien am Sonntag auch Teile der St.-Johannis-Kirche in Magdeburg. Den Angaben der MVGM zufolge, die auch die Johanniskirche betreut, sind am Eingangsbereich und an der Nordseite Dachziegel herunter gekommen. Am Eingangsbereich seien die Schäden inzwischen behoben. "Der geplante Gottesdienst zum Reformationstag am Dienstag kann stattfinden", erklärte die Sprecherin. Die Nordseite sei hingegen schwerer beschädigt, deswegen müsse die Johannisbergstraße vorerst gesperrt bleiben.

Die Johanniskirche in Magdeburg Bildrechte: IMAGO Johanniskirche Die Johanniskirche ist ein ehemaliges Kirchengebäude und wird zurzeit als Festsaal und Konzertort der Stadt Magdeburg genutzt. Sie diente im ersten Halbjahr 2014 dem Landtag von Sachsen-Anhalt als Tagungsort. In der Kirche befindet sich auch das Grab des Physikers Otto von Guericke, der für sein Vakuum-Experiment mit den Magdeburger Halbkugeln bekannt wurde. Auch Martin Luther predigte hier. Der Reformator hielt 1524 eine Predigt in der Johanniskirche, in deren Folge sich die Stadt zum protestantischen Glauben bekannte.

Mit Blick auf den Elbauenpark erklärte sie, in der Nähe des Naturspielplatzes seien zwei Bäume entwurzelt worden. Sie müssten erst entfernt werden, ehe der Bereich wieder freigegeben werden könne. Schon vergangene Woche war eine für Sonntag im Elbauenpark geplante Halloween-Feier aus Sicherheitsgründen frühzeitig abgesagt worden.

Vom Sturm betroffen ist auch das Unternehmen B&M Schweiß- und Sandstrahltechnik. Betriebsleiter Alexander Guba sagte MDR SACHSEN-ANHALT, an einer künftigen Produktionshalle an der Berliner Chaussee dürfte ein Schaden zwischen 200.000 und 300.000 Euro entstanden sein. Am Montag seien die neun Mitarbeiter im Einsatz, um Schäden zu beseitigen und Wege freizuräumen. Die komplette Beschichtung des 1.500 Quadratmeter großen Daches sei beim Sturm herunter gekommen. Dabei seien auch Teile der Glasfassade beschädigt worden.