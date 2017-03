Sachsen-Anhalts Grüne stellen das Skigebiet Winterberg in Schierke mit Seilbahn und Abfahrtspiste grundsätzlich in Frage. Das ist das Ergebnis eines Treffens der Parteispitze am Dienstagabend in Magdeburg. Landesvorsitzende Susan Sziborra-Seidlitz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, angesichts des Klimawandels sei es weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll, in einem Mittelgebirge ein Skigebiet zu planen.

"Ein umstrittenes Projekt"

Die Parteichefin stellte klar, der Bau der Skiarena in Schierke stehe nicht im Koalitionsvertrag. Zwar seien die Grünen an einer wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung in Schierke interessiert. Sie müsse aber vor allem nachhaltig sein. Die Quedlinburgerin Sziborra-Seidlitz wies darauf hin, dass das Projekt auch im Harz umstritten sei.

Es wird schwierig, in der schwarz-rot-grünen Regierungskoalition nun einen Kompromiss zu finden. Susan Sziborra-Seidlitz, Landeschefin B´90/Die Grünen

Christian Franke und Susan Sziborra-Seidlitz Bildrechte: Alexander Budweg Die Grünen-Chefin kündigte an, das Gespräch mit den Koalitionspartnern zu suchen. Beim Thema Seilbahn liege die Verantwortlichkeit ohnehin bei Verkehrsminister Thomas Webel (CDU). Das betreffe auch die Frage, ob der Verlauf der Seilbahn verschoben werden solle.



Das Projekt am Winterberg umfasst einen Skilift, eine beschneite Piste und einen Erlebnispark. Außerdem plant der Investor einen Speichersee, einen Kinderspielplatz sowie einen Nordic Walking-Wanderweg. Bauherrin ist die Stadt Wernigerode, zu der Schierke gehört. Die Skipiste soll in schneefreien Wintern beschneit werden. Die Kosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro.

Den Naturschutz nicht außer Acht lassen

Doch das Landesamt für Umweltschutz führte naturschutzrechtliche Einwände an. Nach bisheriger Planung würde die Trasse mitten durch einen seltenen Moorwald führen; sie könne so nicht gebaut werden. Es gibt deshalb nun Überlegungen, ob und wie die Seilbahn-Trasse verlegt werden kann.