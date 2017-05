Streit um Seilbahn in Schierke Dalbert lehnt weiteres Guthaben ab

Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hatte am Dienstag in der "Volksstimme" ein externes Gutachten gefordert, um die Sachlage abschließend zu klären. Die SPD-Landtagsfraktion unterstützte diese Forderung. Bereits in der vergangenen Woche hatte das CDU-geführte Ministerium für Landesentwicklung ein weiteres, externes Gutachten ins Gespräch gebracht. Über den Bau der Seilbahn wird in der Landespolitik heftig diskutiert. Vor allem die CDU wirft den Grünen vor, die geplante Investition in das Wintersportgebiet zu blockieren.