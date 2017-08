Am Süßen See in Mansfeld-Südharz ist der Vorgelgrippe-Virus nachgewiesen worden. (Symbolbild)

Am Süßen See in Mansfeld-Südharz ist der Vorgelgrippe-Virus nachgewiesen worden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Drei tote Schwäne Wieder Vogelgrippe am Süßen See

Am Süßen See im Kreis Mansfeld-Südharz ist das Vogelgrippevirus an drei toten Schwänen nachgewiesen worden. Noch ist aber nicht klar, ob es sich um den hoch ansteckenden Erreger H5N1 handelt. In einem Sperrgebiet von einem Kilometer rund um Seeburg muss Geflügel nun in den Ställen bleiben. Besitzer von Hunden und Katzen müssen sicherstellen, dass ihre Tiere nicht frei umherlaufen.