Als erster nicht am Bau Beteiligter überhaupt durfte MDR-SACHSEN-ANHALT-Reporter Tino Wiemeier am Mittwoch seinen Fuß auf die Brücke setzen und todesmutig über das Rappbodetal schreiten.



Die Firma "Harzdrenalin" betreibt im Harz bereits mehrere Attraktionen, darunter eine Doppelseilrutsche ins Rappbodetal. Außerdem bietet das Unternehmen Wallrunning an – dabei können Interessierte an der Staumauer in Wendefurth herunterlaufen.