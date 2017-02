Nach Suspendierung der Bürgermeisterin Haldensleben kommt nicht zur Ruhe

Hinter Haldensleben in der Börde liegen unruhige Wochen und Monate. Nach fast zwei Jahren im Amt war Bürgermeisterin Regina Blenkle vor gut anderthalb Wochen vom Stadtrat suspendiert worden. Seit Montag vergangener Woche führt nun Kämmerin Sabine Wendler die Amtsgeschäfte. So richtig ruhig ist es im Rathaus trotzdem noch nicht geworden.

Wendler ist jetzt zwar amtierende Rathauschefin. Umgezogen ist sie jedoch nicht. Von ihrem Kämmerei-Zimmer im Erdgeschoss führt sie die Verwaltung in Haldensleben. In ihrer ruhigen Art erzählt sie, dass sie seit 25 Jahren im Rathaus arbeitet – und das gerne. In der ersten Woche an der Spitze der Verwaltung habe sie "dringend notwendige" Entscheidungen getroffen: Die Pressestelle wurde umbesetzt, um so die Rathausarbeit für die Bürger transparenter zu machen. Außerdem ging es um den städtischen Haushalt und um das Arbeitsklima. Das soll sich unter Regina Blenkle verschlechtert haben, wurde in Haldensleben erzählt.