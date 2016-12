Tourismus im Harz Wernigerode und Quedlinburg fast ausgebucht

Gute Nachrichten für Glühweinliebhaber und Harzfreunde: Der Weihnachtsmarkt in Wernigerode bleibt auch nach den Feiertagen geöffnet – als Wintermarkt. Vor der malerischen Kulisse der Fachwerkhäuser in der geschmückten Altstadt gibt es dort bis zum 6. Januar Bratwürste, ungarisches Langosz, finnischen Glögg und natürlich Glühwein. Damit reagiert die Stadt auf die hohen Besucherzahlen im Dezember, weiß Erdmute Clemens von der Wernigeröder Tourismus GmbH: "Für uns war 2016 ein sehr sehr erfolgreiches Jahr, wir haben im Verhältnis zum Vorjahr noch einmal Zuwächse generiert und für die Adventszeit sind wir auch im Großen und Ganzen sehr zufrieden."

Kurzentschlossene haben an Weihnachten und an den Tagen danach gute Chancen, in Wernigerode eine Bleibe zu finden. Laut Clemens gibt es sowohl in Hotels, als auch Pensionen und Privatquartieren noch Kapazitäten. Für Silvester sei dagegen schon fast alles ausgebucht.

Schnee im Oberharz fehlt

Christiane Hopstock, Bürgermeisterin von Schierke und Hotelbetreiberin. Bildrechte: Roland Jäger/MDR Ähnlich sieht es in Schierke aus. Der Ort im Oberharz ist schon an Weihnachten fast komplett ausgebucht. Und das, obwohl es momentan nicht nach Schnee aussieht. Wenn es schon geschneit hätte, wäre wohl auch in der Woche noch etwas mehr los gewesen, vermutet Ortsbürgermeisterin Christiane Hopstock: "Wir merken das immer, wenn Schnee kommt, dann sind die Gäste auch da. Dann kommen unwahrscheinlich viele Tagestouristen und man merkt schon, dass der Ort sich füllt." Deshalb sei es künftig wichtig, schneeunabhängige Angebote zu schaffen.

Dass ohne Schnee Besucher fehlen, bekommen vor allem die kleineren Harzorte zu spüren. In Elbingerode und Hasselfelde haben noch viele Hotels und Pensionen freie Betten, teilt der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken mit. Auch in Trautenstein, Königshütte oder Beneckenstein stehen viele Zimmer in der Weihnachtszeit leer. Thomas Schult vom Tourismusbetrieb Oberharz konstatiert: "Insgesamt blieben die Buchungszahlen hinter den Erwartungen zurück."

Quedlinburg profitiert von langem Advent