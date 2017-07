Freitagnacht war die Polizei wieder am Hasselbachplatz im Einsatz.

Freitagnacht war die Polizei wieder am Hasselbachplatz im Einsatz.

Freitagnacht war die Polizei wieder am Hasselbachplatz im Einsatz. Bildrechte: MDR/Matthias Strauss

Magdeburg Wieder Schlägerei am Hasselbachplatz

Hauptinhalt

Am Magdeburger Hasselbachplatz hat es in der Nacht zu Sonnabend erneut eine Schlägerei gegeben. Fünf Personen waren aneinandergeraten. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt. Erst Ende Juni hatten etwa 150 Randalierer am Hasselbachplatz Polizisten attackiert.