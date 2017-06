Hasseröder in Wernigerode Konzernmutter schließt Brauerei-Verkauf nicht aus

Viele Jahre zeigte die Kurve für den Bierkonsum der Deutschen nur in eine Richtung, nach oben. Doch die Zeiten haben sich geändert. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sank der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent. Keine guten Nachrichten für die Brauereien wie etwa Hasseröder in Wernigerode. Die Konzernmutter hält deshalb auch einen Verkauf für möglich.