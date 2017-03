Baustellen-Alarm in der Landeshauptstadt Nichts geht mehr am Hauptbahnhof Magdeburg

Baustelle hier, Baustelle da: Gefühlt wird an jeder Ecke in der Landeshauptstadt gebaut. Doch das Epizentrum der Bauarbeiten liegt im Zentrum von Magdeburg – am Hauptbahnhof ist kaum noch ein Meter ohne Baustellenabsperrung zu sehen. Am Wochenende wird jetzt der Bahnhof sogar zeitweise gar nicht mehr angefahren. Und auch die Situation an der Baustelle des künftigen City-Tunnels wird ab dem Wochenende noch einmal verschärft.